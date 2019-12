Prosegue il 15esimo turno di Serie A con altri sei incontri in programma in questa domenica, in attesa del posticipo tra Bologna e Milan. Di seguito gli episodi da moviola della giornata, analizzati da Calciomercato.com.



LECCE – GENOA domenica ore 12:30

77' Pandev, ammonito pochi minuti prima per una chiara simulazione, va alla ricerca della palla ma tocca Tachtsidis. Secondo giallo ed espulsione anche per lui. Genoa in 9



69' Agudelo già ammonito entra duramente sul difensore del Lecce: secondo giallo corretto e conseguente espulsione per lui.



48' Lucioni in scivolata su Pandev in area di rigore: il difensore da dietro tocca l'attaccante, calcio di rigore solare.



32' In occasione del gol del vantaggio del Genoa di Pandev c'è Pinamonti che, in netto fuorigioco, va a disturbare Gabriel che rinvia male, addosso a Pandev, che poi segna. Per Rocchi l'attaccante non disturba il portiere, gol convalidato. Restano dubbi, in quanto Gabriel sembra condizionato dalla presenza di Pinamonti.



SASSUOLO – CAGLIARI domenica ore 15:00

SPAL – BRESCIA domenica ore 15:00

TORINO – FIORENTINA domenica ore 15:00

SAMPDORIA – PARMA domenica ore 18:00

