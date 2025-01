Lecce, Giampaolo: "Karlsson ci sarà, torna Guilbert in difesa. Dorgu? Ecco dove giocherà"

Getty Images

In vista della sfida di campionato tra, l'allenatore dei salentini Marcoha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "Sempre positivo. Poi alcune volte prendi le misure e fai bene, altre volte perdi e metti in discussione anche l’atteggiamento. La squadra ha sempre l’atteggiamento giusto, poi può commettere errori. Non posso contestare apatia.. Domani sarà molto importante. L’avversario è ostico soprattutto quando gioca fuori casa. Abbiamo una partita impegnativa ma per me son tutte impegnative”.

- "Ho visto qualche partita. È un giocatore che ha bisogno di riacquistare entusiasmo e rientrare in un novero di calciatori giusti per giocarsi un posto. A Bologna c’erano sette esterni, ne giocano solo due., in quel ruolo non abbiamo un’emergenza”.- “Per fortuna domani, e, a fare quello che sa fare. Era un sacrificio farlo giocare terzino destro”.- "Gallo settimana scorsa lo abbiamo rischiato, stava sul filo. Abbiamo rischiato causa emergenza. Ora. Lui ha tenuta e sprint, la speranza è di risistemarsi piano piano facendo giocare i calciatori nei ruoli a loro più congeniali".