Lecce, Gotti: "Decisivi i cambi dell'Atalanta"

commenta la sconfitta del suoper 2-0 contro l'. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il match del Via del Mare:"Non ci sono dubbi, sono ragazzi che hanno grandi margini di miglioramento. Se giocano non è perché stiamo facendo test, ma per loro merito. Partite come queste sono non facili ma anche formative"."Se sono stati decisivi? Lo sapevamo. Abbiamo avuto 3-4 occasioni che gridano vendetta. L'Atalanta ha grandi giocatori che ne hanno subito approfittato"."Abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità. L'energia messa in campo secondo me era giusta, anche con un pizzico di sfrontatezza. Nel primo tempo avevamo iniziato gradualmente a gestire meglio la palla ed il campo. Nella ripresa subito un'occasione per noi, poi uno-due Atalanta: merito loro".

"È un giocatore che non scopro io. È arrivato presto al grande calcio. Lui sostiene di essere stato limitato dal suo carattere da giovane. Ora sta dimostrando qualità di livello alto alto".