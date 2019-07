Il Lecce partirà domani, dopo l’allenamento del mattino, destinazione Santa Cristina (Bolzano), sede del ritiro pre-campionato (14 – 28 luglio). Il tecnico Fabio Liverani ha convocato i seguenti calciatori per il ritiro:



Portieri:

Bleve, Chironi, Gabriel Vigorito



Difensori:

Benzar, Calderoni, Dumancic, Lucioni, Meccariello, Pierno, Radicchio, Riccardi, Rossettini, Vera



Centrocampisti:

Mancosu, Petriccione, Haye, Majer, Shakhov, Tabanelli, Tachsidis,



Attaccanti:

Dubickas, Falco, Felici, Lapadula, La Mantia, Quarta



Il difensore Fiamozzi resterà a Lecce per proseguire il programma di riabilitazione.



Queste le gare amichevoli programmate in questa fase:



Lecce – FC Gherdeina, 20 luglio ore 17.00 – C.S. Mulin Da Coi, Santa Cristina



Lecce – ASD Sport Club ST. Georgen 23 luglio ore 17.30 – C.S. Mulin Da Coi, Santa Cristina



Lecce – ASDC Virtus Bolzano, 25 luglio ore 17.00 – C.S. Mulin Da Coi, Santa Cristina



Lecce - Frosinone, 27 luglio ore 20.30 - Stadio Briamasco di Trento