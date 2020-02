Marco Meluso, ds del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del lavoro fatto da Liverani: "Avevamo già intravisto diversi segnali positivi in precedenza. Per una squadra proveniente dalla Serie B, essere ancora in lotta per restare in A, è una grande soddisfazione".



SUI NUOVI ACQUISTI - "Liverani sta utilizzando bene giocatori che sono stati capaci di inserirsi subito nel nostro modo di fare calcio. Ci vuole ovviamente un pizzico di fortuna, ma noi abbiamo comunque cercato di inserire calciatori pronti e mirati. Ci siamo rinforzati pur chiudendo il mercato in positivo".



SULLA PARTITA CON LA SPAL - "Sarà difficilissima perché quando c'è un cambio di tecnico, la squadra vive sempre una scossa".