Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, parla a TuttoB.com del futuro di Fabio Liverani, allenatore dei salentini: "Ci auguriamo che rimanga con noi sia in Serie B che in Serie A, perché è un allenatore che ci ha dato tantissimo aiutandoci nella crescita, per noi è un valore aggiunto. Le indiscrezioni è normale che escano, per noi è motivo di orgoglio sapere che squadre importanti lo seguono. Posso assicurare però, conoscendolo bene, che queste sirene di mercato non lo distoglieranno da quello che è l'obiettivo".