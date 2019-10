Doppia seduta d'allenamento per il Lecce in vista della gara di domenica sera a San Siro contro il Milan. Tutti gli effettivi si sono allenati regolarmente agli ordini del tecnico Fabio Liverani, ad eccezione di Imbula che ha seguito un programma di lavoro personalizzato a causa di una dolenzia muscolare al retto femorale della coscia sinistra, accusata in nazionale.