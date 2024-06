Getty

Lecce, incendio in hotel: Gotti salva Corvino

un' ora fa

Tanta paura per Pantaleo Corvino. Secondo quanto scrive Tuttosport nel weekend numerosi allenatori e dirigenti erano a Vittorio Veneto per una convention. Tra i presenti c’erano anche Pantaleo Corvino e Luca Gotti, in trattativa per il rinnovo del contratto. Nella notte del 9 giugno un fulmine ha colpito il resort dove soggiornavano e proprio il tempestivo intervento di Gotti, che ha bussato con forza alla porta della stanza dove dormiva il dirigente, ha permesso al direttore generale leccese di accorgersi che il pianerottolo dell’hotel stava andando a fuoco e di mettersi in salvo.



I due poi hanno trovato l'accordo per il rinnovo come annunciato dal Lecce: "’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Presidente Saverio Sticchi Damiani e il Direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino per definire il budget e le linee guida della prossima stagione, il Direttore Corvino si è incontrato con mister Luca Gotti, al quale è stato prolungato insieme al suo staff il contratto in essere fino al 30 giugno 2026".