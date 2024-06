Chi è Tete Morente, il nuovo acquisto del Lecce che giocava con Theo Hernandez

Getty Images

Quando Pantaleo Corvino si muove non lo fa mai per caso.; l'aveva fatto studiare e l'aveva studiato, sempre più convinto delle qualità del ragazzo. E al momento giusto tac, ha affondato il colpo. Oggi la trattativa è arrivata ai dettagli finali, come riporta Sky Sport, il giocatore sta per lasciare la Spagna per la prima volta nella sua carriera. E può diventare il primo acquisto del Lecce 2024/25.- E' un esterno sinistro che gioca a piede invertito: la specialità della casa è accentrarsi e calciare col destro, ma all'occorrenza può spostarsi anche dall'altra parte del campo. Una vita in Spagna, dicevamo:. Dopo tante stagioni in seconda divisione nell'estate 2020 l'Elche appena promosso lo porta in Liga, 9 gol e 8 assist in quasi 100 partite nel campionato spagnolo.

- Otto reti, invece - più due assist - nell'ultima stagione in seconda divisione prima di firmare con il Lecce.. Così è arrivata la chiamata del Lecce, con Pantaleo Corvino che l'ha individuato come rinforzo ideale per giocare largo a sinistra nel tridente di Gotti.