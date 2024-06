Getty

Il Lecce si tiene Gotti: UFFICIALE il rinnovo

21 minuti fa



La notizia era nell'aria già da tempo, ma ora è diventata anche ufficiale: Luca Gotti sarà l'allenatore del Lecce fino al 30 giugno 2026. L'ottimo lavoro svolto nella seconda parte della stagione, da quando è subentrato in panchina a Roberto D'Aversa, hanno convinto il presidente Sticchi Damiani e il direttore Pantaleo Corvino a ribaidre la propria fiducia verso l'allenatore veneto. Insieme al rinnovo è stato anche definito il budget per operare nella prossima stagione fra mercato e gestione della squadra.



IL COMUNICATO - L’U.S. Lecce Lecce comunica che, a seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Presidente Saverio Sticchi Damiani e il Direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino per definire il budget e le linee guida della prossima stagione, il Direttore Corvino si è incontrato con mister Luca Gotti, al quale è stato prolungato insieme al suo staff il contratto in essere fino al 30 giugno 2026.