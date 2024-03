Lecce, UFFICIALE: esonerato D'Aversa

Roberto D'Aversa non è più il tecnico del Lecce. Il club pugliese ha spostato al pomeriggio l'allenamento inizialmente previsto questa mattina. Intanto c'è stato un incontro tra il direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino e Roberto D'Aversa, al quale è stato comunicato l'esonero.



IL COMUNICATO - Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto.



PRONTO SEMPLICI - La panchina salta all'indomani della sconfitta in casa con l'Hellas Verona, la nona nelle ultime 12 giornate, che ha fatto precipitare la squadra a un solo punto dalla zona retrocessione. Pesa anche la testata data a fine gara all'attaccante francese Thomas Henry. Il Lecce, che ha già contattato Leonardo Semplici come possibile nuovo allenatore, sabato prossimo gioca sul campo della Salernitana ultima in classifica.