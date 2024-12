Getty Images

Serie A - 17esima giornata(calcio d'inizio alle ore 20:45)LE FORMAZIONI UFFICIALILECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.Lecce-Lazio è una gara valevole per la diciassettesima giornata di campionato in Serie A, la terzultima nel girone d'andata. Dopo la pesante sconfitta in casa per 6-0 contro l'Inter nel posticipo di lunedì scorso all'Olimpico, i biancocelesti si presentano a questa trasferta al quarto posto in classifica con 31 punti come la Fiorentina. Invece il Lecce, reduce dal successo interno per 2-1 sul Monza, è dodicesimo a quota 16 come Genoa e Roma.

Giampaolo recupera Bonifazi e Pierret per la panchina, ma non Banda, Gallo, Gaspar e Gonzalez oltre a Pelmard messo fuori rosa. Dall'altra parte l'ex di turno Baroni ritrova Castellanos dopo la squalifica oltre a Dia, Gila, Gigot e Romagnoli ma perde per infortunio Vecino.Allo stadio Via del Mare arbitra Manganiello, assistito da Carbone e Peretti con Tremolada quarto uomo, Meraviglia e Fabbri al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Rafia da una parte, Gila e Isaksen dall'altra. Nel prossimo turno la Lazio riceve l'Atalanta, mentre il Lecce fa visita al Como.