Dopo quasi due mesi senza Serie A, il campionato italiano riapre il sipario con le dieci partite della 16a giornta tutte in un solo giorno.. I biancocelesti ripartono dal quarto posto insieme all'Inter, -1 dalla Juve terza; una sola sconfitta fuori casa, 0-3 a Torino con la Juve nell'ultima giornata prima della sosta. Prima della sosta la squadra di Baroni si è allontanata dalla zona retrocessioni vincendo le ultime due partite: i giallorossi sono a +8 sulla terz'ultima e puntano a conquistare la seconda vittoria casalinga dopo quella con l'Atalanta.- Baroni ha scelto Colombo e non Ceesay al centro dell'attacco, insieme a lui Strefezza e Banda. Panchina per Di Francesco e per il nuovo acquisto Maleh, al quale sono stati preferiti Gonzalez e Blin insieme a Hjulmand., Gendrey ha vinto il ballottaggio con Pongracic., Basic ha vinto il testa a testa con Vecino e in difesa c'è Casale e non Patric.