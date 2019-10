Lecce subito in campo dopo il match contro il Genoa. Questo il report ufficiale diramato dal club: "Rientrati dalla trasferta di Genova, i giallorossi hanno ripreso la preparazione questa mattina sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA, in vista della gara casalinga di domenica pomeriggio con il Sassuolo. I calciatori impegnati nella gara di ieri con la Sampdoria hanno svolto un lavoro di scarico, il resto del gruppo si è allenato regolarmente agli ordini del tecnico Liverani, eccetto Majer, Benzar e Farias che, invece, hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Domani allenamento nel pomeriggio al Via del Mare a porte chiuse".