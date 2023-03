Lecce-Torino 0-2



Falcone 5,5: a parte le reti poco chiamato in causa, sul secondo è compartecipe con la difesa sul cross basso. Bravo nell’uscita che evita il tris.



Gendrey 5: dalle sue parti arrivano i pericoli del Torino, in balia degli avversari e senza riuscire a spingere commettendo svariati errori tecnici.



Baschirotto 5: mantiene in gioco Singo per il vantaggio nato da un suo fallo, saltato da Radonjic per il secondo. Non è la sua giornata.



Umtiti 6: unico che si salva in difesa, prova anche qualche uscita per suonare la carica.



Gallo 5,5: soffre gli inserimenti dalle sue parti, viene punito infatti da Sanabria che lo anticipa. Molto più propositivo nella ripresa.



Blin 5,5: prova a mettere ordine e fisicità.



Hjulmand 5,5: fasi alterne tra interventi decisi ma spesso fallosi che costano il giallo, poco lucido anche in impostazione. Prova a non mollare.



(8’s.t. Maleh 5,5: qualche giocata che accende il binario di sinistra ma anche tanti errori soprattutto con falli gratuiti)



Gonzalez 5: ancora impreciso come nelle ultime sfide, macchiato anche dal giallo.



(32’s.t. Banda 5,5: cerca qualche scatto dei suoi, cambia poco la sostanza)



Strefezza 5,5: chi fa da sé fa per tre, ma Gabriel è troppo isolato e spesso spalle alla porta e fermato con le cattive dai granata.



(42’s.t. Persson sv)



Ceesay 4,5: ci si accorge della presenza in campo per i continui errori, spreca un appoggio facile che poteva mettere Di Francesco o Strefezza davanti al portiere.



(1’s.t. Colombo 5: lotta e cerca di smistare palloni ma ancora tanti errori.)



Di Francesco 5: ha perso la sua vivacità e gli errori tecnici si ripetono spesso.



(1’s.t. Oudin 5,5: qualche lampo ma in mezzo a tanto buio.)



All. Baroni 5: con i titolari del filotto positivo ad esclusione di Colombo ancora escluso per Ceesay e l’inizio di personalità faceva sperare. Il mister adotta anche qualche accorgimento di posizione in fase di non possesso ma un gol sugli ultimi e consueti errore di concentrazione portano un uno-due che taglia le gambe. I correttivi dell’intervallo portano più vivacità ma in concreto non accade nulla e, nonostante ciò, non apporta modifiche allo schieramento se non quando entra Banda ma ormai è troppo tardi. Urge un cambio di marcia.