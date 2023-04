Empoli-Lecce 1-0



Falcone 6,5: compie una vera prodezza su un sinistro da fuori di Caputo diretto all’incrocio. Decisivo anche nel secondo tempo su Piccoli.



Gendrey 6: si preoccupa principalmente di Parisi, al quale lascia davvero poco spazio.



Baschirotto 6,5: dalle sue parti non si passa, dove non arriva con la tecnica riesce a sopperire con la fisicità.



Tuia 5,5: poco preciso nei disimpegni, in difficoltà anche nel gestire alcuni all’ogni apparentemente semplici.



Pezzella 6: molto bloccato, gioca una partita attenta prendendosi pochi rischi.



(Dal 40’ st Gallo sv).



Blin 5,5: mette sostanza a centrocampo ma poca qualità nel palleggio.



(Dal 29’ st Helgason sv).



Hjulmand 5,5: rovina una buona prestazione difensiva franando addosso a Parisi in area di rigore.



Gonzalez 5,5: ha qualità e tempi di inserimento, non riesce però a trovare la giocata decisiva.



Strefezza 5: il talento c’è, stasera però non riesce ad accendersi mai.



(Dal 29’ st Oudin 5,5): non riesce a dare il cambio di passo che ci si aspettava con il suo ingresso.



Colombo 5: fatica in mezzo ai centrali azzurri, ma viene servito poco e male.



(Dal 34’ st Ceesay sv).



Banda 5: qualche spunto in velocità, ma pochissima concretezza.



(Dal 1’ st Di Francesco 5,5: un paio di tiri da lontano che non mettono paura a Perisan).





All. Baroni 5: è vero che davanti aveva una squadra solida, capace di fare 7 clean sheet in campionato, ma non tirare neanche una volta in porta è preoccupante. Non riesce a cambiare l’inerzia della gara neanche con i cambi.