Lecce-Udinese 0-1



Gabriel 6.5: poco impegnato fino al tiro di Mandragora in chiusura di primo tempo che respinge in corner. Miracoloso il suo intervento in uscita su Lasagna che scongiura il gol del vantaggio friuliano. Nulla può sulla rete avversaria.



Donati 6.5: al debutto mostra da subito le sue doti con ottime sovrapposizioni sulla fascia che creano pericoli in area di rigore.



Lucioni 5.5: riesce a contenere Okaka e Nestorovski ma purtroppo per i suoi non De Paul che segna sul filo di lana dopo averlo saltato.



Rossettini 6: anche lui molto attento e preciso negli anticipi, tranne nell'occasione di Lasagna dove non contiene benissimo Okaka.



Dell'Orco 6: timido nelle progression, si preoccupa di difendere e porta a casa una sufficienza tranquilla.



Petriccione 5.5: sbaglia più del solito e le azioni ne risentono. E' pericoloso nella ripresa con un tiro dal limite senza creare particolari problemi.



Tachtsidis 6: molto presente nelle azioni che partono dai suoi piedi, si propone e



Tabanelli 5.5: non sempre nel vivo del gioco e poco presente negli inserimenti a cui ci ha abituati.



(dal 23' st Farias 5.5: il suo ingresso non porta la solita qualità e non spacca la partita come in altre situazioni.)



Mancosu 6: qualche errore tecnico ma anche qualche occasione, soprattutto quella a cui si oppone ottimamente Musso, ci prova fino alla fine.



Falco 5.5: dovrebbe essere il valore aggiunto della formazione ma oggi non ha portato il plus che dovrebbe.



Babacar 6: è il più pericoloso con due ottimi colpi, prima una rovesciata che termina a lato e poi un tiro da lontanissimo che centra in pieno la traversa.



(dal 34' st La Mantia 5.5: lotta e sbatte contro i difensori avversari, nell'unica occasione avuta affretta troppo il tiro piuttosto che fare da appoggio per i compagni dal limite dell'area.)





All. Liverani 5.5: forse con gli effettivi a disposizione non può fare di più, zero cambi a centrocampo ma l'approccio alla partita non è dei migliori come spesso accaduto. Il bel gioco si vede a sprazzi, sia perchè la squadra si abbassa troppo o spesso cerca frettolosamente il lancio lungo su Babacar. Meno errori difensivi ma l'unico della partita costa caro e, d'altra parte, è mancata la pericolosità in attacco.