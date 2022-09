nel primo tempo è bravissimo nel respingere la conclusione di Pellegri ma il vero miracolo lo compie nella ripresa quando ha un riflesso pazzesco e con il piede nega il 2-0 a Vojvoda.: bravo negli uno contro uno con Radonjic, in questo inizio di stagione il trequartista serbo era sempre riuscito a saltare tutti gli avversari che ha trovato di fronte, per la prima volta oggi è in difficoltà.: da azione d’angolo si rende pericoloso nel primo tempo ma in fase difensiva è un po’ troppo distratto e legge in ritardo il taglio di Vlasic in occasione del gol del croato che decide la partita.: fatica nel duello fisico con un avversario tosto come Pellegri ma alla fine riesce comunque a guadagnare la sufficienza in pagella.riesce a contenere abbastanza bene le folate sulla fascia destra di Lazaro, lo si vede per poco in avanti quando è il Lecce ad attaccare. La prestazione è comunque sufficiente.: qualche buono spunto quando prova a inserirsi in fase offensiva.: non segue Vlasic nell’occasione dell’azione del gol del trequartista croato. Cerca di fare da frangiflutti davanti alla difesa ma nel secondo tempo appare troppo condizionato dal cartellino giallo ricevuto.si fa vedere solamente in occasione della punizione nel primo tempo che Milinkovic-Savic non riesce a trattenere.(Dal 28’ s.t.: partita senza particolari squilli): è chiamato a sostituire l’infortunato Strefezza sulla destra ma non riesce a incidere. Il numero 11 del Lecce viene ben contenuto dai difensori del Torino e all’intervallo è costretto a lasciare il campo.(Dall’1 s.t.: si vede poco anche lui): fa tanto movimento senza palla e si propone sempre per ricevere il passaggio. Schuurs non gli enne la serata facile ma il numero 77 del Lecce è comunque autore di una buona prestazione.(Dal 20’ s.t.perde il duello con Buongiorno)ogni volta che accelera riesce a saltare l’avversario e a creare problemi alla difesa del Torino e in particolare a Djidji che non riesce a contenerlo. Prova a impensierire Milinkovic-Savic con alcune conclusioni dalla distanza ma il portiere del Toro è sempre attento.(Dal 20’ s.t.: un paio di spunti ma combina troppo poco)il suo Lecce gioca a viso aperto con il Torino e, fino a quando in campo ci sono Banda e Ceesay, riesce anche a impensierire la difesa avversario. Le sostituzioni al 20’ della ripresa si rivelano un favore ai granata.