: tanti gol al passivo su cui non ha colpe, anzi compie qualche parata che limita il passivo: spinge tanto sulla fascia ma paga gli errori di repartosfortunato nel rimpallo che porta all’autogol ma sicuramente colpevole in altre circostanze.: a differenza del compagno ha l’attenuante del gol ma troppi errori in fase di marcatura(dal: bene in fase di spinta ma malissimo in difesa dove lascia troppi buchi e dalla sua parte il Parma ha colpito.(dalstringe i denti e la sua prestazione è comunque di qualità come l’assist per Barak: non è brillante, spesso saltato dagli avversari)schierato davanti alla difesa anche per fare da filtro ma il Parma trova comunque tanti spazi, meglio in fase di impostazione(dal 16' s.t.: non porta la sua solita qualità a centrocampo): dopo numerosi tentativi arriva il gol con l’inserimento in area oltre a numerose giocate nel corso del match: servivano anche i suoi colpi e si accende quando può, un assist nel tabellino per lui(dal 16' s.t.: prestazione anonima): prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma non è decisivo anche se alterna qualche spunto interessantel’ultimo a mollare, nonostante gli acciacchi fisici, e lotta con i difensori meritandosi di entrare nella lista dei marcatori: ancora un approccio sbagliato alla gara dei suoi e gli ormai noti problemi difensivi che condannano i giallorossi nel match più importante della stagione. Oltre a questo, si è messa anche l’altrettanta solita sfortuna nel caso dell’autogol di Lucioni. Resta il rimpianto per le cose buone viste in attacco che hanno portato ben tre gol ma il passivo è stato eccessivo ancora una volta. E’ questo a condannare il Lecce alla retrocessione ma, nonostante i rimpianti, resteranno impresse le tante note positive di questa stagione e la possibilità di salvarsi fino all’ultima giornata.