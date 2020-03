Lecce-Atalanta 2-7



Gabriel 6: ha preso 5 gol ma la colpa è principalmente dei difensori che hanno dato troppe possibilità agli avversari.



Donati 5.5: segna l’autogol che sblocca la partita e si fa perdonare con un gran gol ma soffre tanto anche lui gli offensivi dell’Atalanta



Lucioni 5: è compartecipe negli errori difensivi e fatica a contenere Zapata. Non fa nulla sul terzo gol della Dea restando fermo davanti ad Ilicic



Rossettini 4: si fa sovrastare da Zapata nel gol del 2-0 e si perde Gomez nell’azione che porta al gol di Ilicic



Calderoni 5: il treno della corsia sinistra è rimasto probabilmente in infermeria. Dopo l’infortunio non è lo stesso terzino che conoscevamo. Difficilmente arriva sul fondo e sbaglia molto tecnicamente.



Majer 5: può davvero poco contro i centrocampisti bergamaschi.



(dal 18’ st Tachstidis 5.5: il suo ingresso in campo cambia poco a centrocampo.)



Deiola 5: sbaglia tutto ciò che doveva fare, ossia impostare e fare da filtro ma sbaglia tanti appoggi e spesso è in ritardo negli interventi.



Barak 5.5: gioca a fasi alterne, spesso sbaglia ma altre volte riesce a tirare fuori le sue qualità. Imperfetto.



Saponara 6.5: l’unico a salvarsi grazie ad un gran gol e l’assist per Donati. Si dimostra superiore agli altri compagni con le sue giocate



Mancosu 5: non ha dato l’apporto che ci si aspettava e anche Lapadula ne risente così come tutta la squadra.



(dal 18’ st Shakhov 5.5: entra al posto di Mancosu ma cambia ben poco)



Lapadula 5: anche oggi partita di sacrificio ma sbagliando tantissimo, forse anche perché poco supportato.





All. Liverani 5.5: può schierare la migliore formazione dopo il mercato di gennaio e i suoi non sembrano avere un approccio così negativo. La situazione cambia dopo un episodio, ossia l’autogol di Donati. Il secondo gol subito ancora su calcio piazzato fa suonare l’allarme ma la squadra reagisce grazie alle giocate di Saponara e l’intervallo si chiude con ottimismo. Nella ripresa il Lecce prende due gol e praticamente non gioca più. Troppi errori difensivi, è questo il più grande problema a fronte di un centrocampo che con Saponara può far ben sperare. Vincere con la Dea era difficile ma concedere tanti gol è davvero troppo.