Lecce, le pagelle di CM: Falcone e Baschirotto murano il Napoli, Dorgu sfiora il colpaccio

Napoli-Lecce 0-0Lecce: primo tempo senza troppo lavoro. Nella ripresa il Napoli inizia a calciare e lui ci mette più volte i guantoni, come su Ngonge quando risponde alla grande.: non si tira indietro nel momento in cui bisogna spingere. Complicato fronteggiare Kvara però è sempre lì, con personalità.: solito impegno fisico in anticipo e in controllo in area. Al 71' fa un intervento importante in scivolata salvando sul tentativo quasi a colpo sicuro di Olivera.: là dietro mostra attenzione e concede poco e niente agli attaccanti del Napoli.

: giornata difficile, quando Politano prima e Ngonge poi lo puntano e stringono dentro al campo fa fatica (20' s.t.: porta maggior peso offensivo alla squadra, va anche vicino al gol).: è quello che nei due di centrocampo prova ad alzarsi di più e a rompere il primo pressing portando palla. Buona applicazione.: più sostanza rispetto a Ramadani, si mette davanti la difesa e amministra abbastanza bene (32' s.t.).: punta in un paio di occasioni ma non è concreto (10' s.t.: aumenta il tasso tecnico con lui in campo).

: seconda da titolare per lui, agisce tra le linee facendosi vedere con qualche inserimento (32' s.t.).: il primo vero pericolo della partita arriva dal suo mancino, quando dopo 8 minuti prova a incrociare ma la palla pizzica il palo con Meret battuto.: lo si ricorda solo per una buona apertura su Dorgu (10' s.t.: pochi i palloni giocabili. Tuttavia va a lottare e infastidire più volte soprattutto Juan Jesus).: la stagione del Lecce era già terminata, si prende un pareggio al Maradona per chiudere l'annata dopo la salvezza.