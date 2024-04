Lecce, le pagelle di CM: Falcone salva, Ramadani è ovunque

sicuro e puntuale, soprattutto quando salva il risultato sull'occasione più nitida su Aouarmolto propositivo in fase offensiva, qualche grattacapo in arearisponde presente su ogni intervento, limita Lukakucome il compagno di reparto non fa toccare nessun pallone al belganstancabile sulla fascia, dalla sua parte i maggiori cross(36' s.t.: poche fiammate, raramente si è reso pericoloso.(16' s.t.: fa valere il suo dribblig, a volte frettoloso): corre per tre, è praticamente ovunque in mezzo al campo intercettando continuamente i palloni avversari

: dà equilibrio e ordine al reparto: tra le tante occasioni spreca la più ghiotta, poteva essere l'eroe di serata come contro la Fiorentina.(27 ' s.t.: il suo ingresso non sembra vivace ma poi si accende con il tiro che pizzica la traversa): lotta con tutti gli avversari, fornisce appoggi continui spalle alla porta, manca solo la rete: tante occasioni sui suoi piedi, purtroppo impreciso.(16' s.t.: si muove tanto tra le linee e trova spazi, spreca un'occasione): alla fine resta il rammarico per non aver vinto ma di questi tempi la prestazione con annesso punto senza subire reti vale oro. La squadra è propositiva dal primo all'ultimo minuto sfiorando il gol mentre la difesa tiene. Anche i cambi sono oculati e portano comunque risultati