Lecce-Cagliari 2-2



Gabriel 6: incolpevole, sia ovviamente sul rigore di Joao Pedro, sia sulla stoccata di Nainggolan.



Rispoli 6,5: una velocità supersonica che si conferma col tempo. Su quella fascia è insuperabile, corre dall'inizio alla fine.



Lucioni 6: il signore dell'area di rigore leccese, dalle sue parti difficile passare.



Rossettini 5,5: gioca da ex una partita poco precisa. L'emblema è quel rinvio sulla schiena del compagno Tachtsidis che quasi mette fuori causa il greco.

(dal 12' s.t. Meccariello 6: molto, molto meglio del compagno, con Lucioni respinge ogni assalto rossoblù)



Calderoni 7: si ripete, segnando ancora una volta al 90' dopo Milano, regalando un punto al Lecce importantissimo.



Petriccione 5,5: sovrastato dal centrocampo rossoblù, non riesce mai a fare opposizione a chi gli si presenta davanti. Un po' meglio in fase offensiva.



Tachtsidis 5: lento, ma questo lo si sa fin dai tempi del Cagliari, ma oggi forse ancora di più e Liverani lo riprende spesso. Inconcludente.



Tabanelli 4: un buon primo tempo, una ripresa costellata di errori, compreso l'assist involontario a Nainggolan per il gol che quasi tagliava fuori il Lecce dal match. Al 90' ha la chance per il pareggio ma spara alto. Per sua fortuna ci pensa poi Lapadula.



Shakhov 5: sostituisce Mancosu e lo fa rimpiangere. Una prova senza spunti, senza nerbo.

(dal 24' s.t. Farias 7: entra e spacca la partita. Ha il veleno dentro, contro il Cagliari, da ex, è sempre così. Gioca largo e trova degli spazi che fin lì il Lecce non aveva trovato. E' lui a creare tutti i pericoli dei giallorossi nel finale).



La Mantia 5: partita strana da giudicare. Si procura diverse occasioni, ma ne sbaglia altrettante. Nel finale è lui a colpire di testa con Cacciatore che respinge sulla linea, guadagnandosi il rigore.



Lapadula 6: si sbatte come suo solito, si procura occasioni, freddissimo batte e segna il rigore del 2-1 poi si fa espellere per la rissa con Olsen.



All. Liverani 6,5: anche sul 2-0 sotto spinge i suoi perché credeva nel risultato positivo e i fatti gli hanno dato ragione, Il suo Lecce non molla mai.