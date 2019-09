Spal-Lecce 1-3



Gabriel 6,5: grande parata sull'1-1 sul tiro di Felipe da fuori abbastanza angolato. Nella ripresa riesce a compiere un'ottima parata con un colpo di reni su un tiro deviato di Reca. Per tutta la partita mostra sicurezza tra parate e uscite.



Rispoli 6: riesce a contenere Reca sulla sua fascia e limita le sortite offensive del diretto avversario. Spreca malamente un contropiede con un tiro alto a tu per tu con Strakosha piuttosto che servire Babacar per il tap in.



Lucioni 6,5: tanti cross sono preda del difensore ex Benevento che anticipa Floccari o chi è appostato in area. Non si fa trovare fuori posizione.



Rossettini 6,5: deve marcare il pericoloso Petagna e cerca di fermarlo come può. Cerca di chiudere gli spazi agli avanti avversari ed è puntuale sui cross come il compagno di reparto.



Calderoni 7: aveva promesso un gol di fuori area dopo un tiro simile contro il Torino: detto fatto. Oltre al gol si propone in avanti quando può dovendo preoccuparsi piuttosto di Di Francesco e Petagna che svaria su tutto il fronte d'attacco.



Majer 6,5: tanta quantità come sempre ma anche tanta qualità. Riesce a dare il cambio di passo quanto serve al centrocampo leccese ed aiuta in fase di pressing. Onnipresente



(dal 28' st Imbula 6: appena entrato cerca di limitare i centrocampisti avversari).



Petriccione 7: dinamico e preciso. Detta i tempi della squadra con un fraseggio veloce dando sempre la sensazione di non pote perdere la palla.



Tabanelli 6: nulla di eclatante la sua partita ma anche senza sbavature. Aiuta piuttosto a raddoppiare sulla fascia e pressare i centrocampisti



Mancosu 7,5: Non si ferma più. Date un rigore e il capitano lo trasforma. La doppia realizzazione dal dischetto pesa sul risultato finale così come la sua ottima prestazione.



Falco 6,5: se poco più della sufficienza può essere una delusione per lui vuol dire che ci si aspetta di più da uno come lui. Nel primo tempo commette errori non da lui sbagliando anche un gol in contropiede in chiusura, cresce nel secondo tempo incidendo sul gol del vantaggio di Calderoni in seguito ad un'azione personale.



(dal 39' st La Mantia sv)



Babacar 6,5: partenza sprint con un tiro nei primi minuti però malamente sprecato, ma poco dopo conquista il rigore del vantaggio con un'azione personale. Parte largo mettendo in difficoltà Cionek e mostra qualche giocata di buon livello.



(dal 22' st Shakhov 6: entra al posto di Babacar per rinforzare il centrocampo, con la sua freschezza e fisicità contiene gli avversari)





All. Liverani 7: senza Lapadula e Farias deve schierare Babacar dall'inizio non ancora in condizione. Viene però subito ripagato perchè l'ex Sassuolo si procura un rigore che Mancosu trasforma. Dopo il pareggio dei padroni di casa la squadra non si disunisce e, oltre a resistere agli attacchi, si rende pericolosa soprattutto con le ripartenze ma anche con azioni manovrate. La difesa stavolta convince dopo la prova contro il Napoli mentre a centrocampo la presenza di Petriccione è stata fondamentale in fase di costruzione grazie al suo ottimo fraseggio che ha permesso di far girare palla con qualità. Ancora una grande prestazione in trasferta che deve rialzare il morale in vista della Roma.