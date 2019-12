Brescia-Lecce 3-0



Gabriel 4: Errore imperdonabile e da matita rossa per il portiere in occasione del 2-0 di Torregrossa. Legge male la traiettoria permettendo a Sabelli di fornire a Torregrossa un comodo assist. Sciagurato



Rispoli 5: Prova a spingere ma intuisce da subito che non è giornata. Da ex non lascia il segno contro la squadra che lo ha fatto esordire in Serie A. Nel gol del 3-0 perde clamorosamente il duello con Torregrossa.



Rossettini 5: In difficoltà per tutto l’arco della gara contro la forza fisica degli attaccanti del Brescia. Spesso fuori posizione non riesce a dare equilibrio al reparto.



Dell’Orco 4,5: Fatica a contenere Torregrossa ed è partecipe della frittata del gol del 2-0 del Brescia. Il portiere non chiama la palla ma lui si fa beffare dall’arrivo di Sabelli.



Calderoni 5: Naufraga come i compagni nel mare di errori ed incertezze del pomeriggio nero del Lecce. Nella ripresa lascia il campo dopo 27’.



(27’st Babacar 5,5 Entra e ha subito la chance di riaprire il match ma la fallisce).



Majer 5,5: Ammonito dopo pochi minuti limita molto la sua prestazione. Si vede più per i falli fatti che le buone giocate fornite. Nella ripresa esce per infortunio alla caviglia.



(17’st Farias 5,5: Entra a gara compromessa. Si fa notare per un giallo evitabile per un calcione rifilato a Romulo).



Tachtsidis 5: Sovrastato in corsa e dinamismo da Tonali non riesce a dare le solite geometrie al centrocampo dei salentini.



Tabanelli 5,5: Nervoso e poco propositivo non riesce mai a superare il diretto avversario. E’ costretto per tutta la partita a rincorrere senza mai poter esprimere le proprie qualità.



Shakhov 5: Liverani gli affida il compito di azionare le punte. Per demeriti propri ma anche della squadra non si vede mai e sparisce nel pressing e nell’agonismo del Brescia. All’intervallo Liverani lo lascia negli spogliatoi.



(1’st Falco 5,5: Entra nella ripresa alla ricerca di uno slancio dopo un primo tempo di grande sofferenza e poca lucidità. Nonostante l’impegno).



La Mantia 5: Poco servito dai compagni ma anche poco movimento da parte sua per ricevere palla. Nella ripresa ha l’occasione per il 3-1 ma la sbaglia calciando su Alfonso.



Lapadula 5: Si muove tanto ma con poca efficienza. Un solo tiro in porta: una rovesciata alta sopra la traversa. Nella ripresa non calcia mai in porta…così serve a poco.



All. Liverani 5: Il suo nervosismo nel suo personale confronto con Balotelli la dice lunga sulla giornata negativa della sua squadra. Poche idee e tanto, troppo agonismo con tantissimi cartellini gialli. Le assenze possono essere un alibi ma questo Lecce non è quello visto nelle precedenti 15 gare.