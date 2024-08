Lecce, le pagelle di CM: i giallorossi durano trenta minuti, poi troppa Atalanta

Getty Images

Giorni complicati dopo la scomparsa della mamma, un paio di belle parate ma non può nulla su Brescianini e Retegui.Quando può mette palloni interessanti in mezzo, non copre brescianini che mette il quarto golQuando l'Atalanta capovolge l'azione è attento a fare filtro, come gli altri cala durante l'incontroSi fa beffare da Retegui quando l'Atalanta raddoppia, sovrastato.Duella con Zappacosta sulla fascia, dietro è utile ma insieme a Baschirotto non contrasta ReteguiA metà campo Ederson non è un cliente semplice, perde tutti i duelli

Incide poco. Esce all'intervalloSi impegna ma non offre niente in fase offensiva. Esce all'intervalloDuella a metà campo con Ederson, soffrendo il brasilianoSpina nel fianco della difesa atalantina, ha la palla del vantaggio ma spreca malamente.Riferimento d'attacco ma lasciato spesso in balia della difesa orobica. L'ultimo a mollareSchiera una formazione tutto-pepe che parte sprint, il gol dell'Atalanta smorza l'entusiasmo e la squadra si scioglie(dal 1' s.t. Banda) 5Non aiuta come servirebbe(dal 1' s.t. Coulibaly) 4

Entra e causa il rigore su Retegui, disastroso(dal 25' s.t. Pierotti) sv(dal 30' s.t. Marchwinski) sv(dal 39' s.t. Berisha) sv