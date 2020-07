Lecce-Brescia 3-1



Gabriel 6: qualche buon intervento ma che brivido quando perde la palla su un cross



Rispoli 6: non riesce a spingere ma la sua prestazione è solida in difesa.



Lucioni 6,5: gioca da leader difensivo, mette la museruola ad uno spento Donnarumma



Paz 6: se la cava bene nei duelli con Torregrossa



Donati 6,5: spinge ed ottiene la punizione che sblocca la partita e



Mancosu 5,5: saranno le tante partite giocate di seguito ma la sua prestazione è insufficiente, si vede davvero poco.



Tachtsidis 6,5: importante sia in fase di impostazione che da mediano a cercare di limitare gli attacchi bresciani, è suo l’assist per il gol che cala il sipario sull’incontro dopo aver anticipato l’avversario.



Barak 6,5: molto più dinamico rispetto alle ultime uscite.



Falco 6: è suo l’assist per il gol del vantaggio ma non sempre è nel vivo del gioco, paga ancora alcuni problemi fisici.



(dal 13' s.t. Majer 6: porta maggiore dinamismo e aggressività al centrocampo)



Saponara 7: chiude la partita e offre giocate importanti.



Lapadula 7,5: il Lecce ritrova il suo bomber che segna una doppietta da attaccante rapace.



(dal 1’ s.t. Shakhov 6: entra nell’inedito ruolo di prima punta, sbaglia un contropiede che poteva chiudere la partita)





All. Liverani 6,5: il primo tempo dei suoi è di qualità e le occasioni vengono finalmente finalizzate da Lapadula finalmente pronto a partire dall’inizio. La squadra cala nel secondo tempo rischiando una rimonta incredibile ma Saponara riesce a chiudere l’incontro lasciando ancora qualche speranza di salvezza.