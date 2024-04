Lecce, le pagelle di CM: Pierotti e Sansone impacchettano la vittoria

poche occasioni dalle sue parti ma è decisivo in due occasioni ravvicinatepartita solida senza sbavature(43' s.t.puntuale e preciso negli interventi: risponde presente in difesa, pericoloso anche in avantisempre propositivo, chiama il passaggio e le sovrapposizioni: ordinato e senza sbavature in mezzo al campo, presente anche in difesa per respingere il forcing toscano: chiama sempre il passaggio, corre e si concede qualche bella giocata: servito poco e non sulla corsa, fa quel che può senza incidere più di tanto

(17' s.t.: uno dei gol più facili ma pesantissimo, lascia il segno sulla partita e forse sul campionato): calci piazzati tutti battuti con qualità, sui suoi piedi un'occasione importante(43' s.t.: tocca un pallone appena entrato, è quello decisivo con cui toglie il pallone al difensore e serve Sansone con tanto altruismo)qualche spunto sulla fascia di competenza, anche un'occasione di testa poi cala quando spostato a destra(28' s.t.: porta maggiore corsa e dinamismo, limitato dal dover giocare sulla fascia)

: pochi palloni giocabili, deve lottare con avversari che lo limitano e fa quello che può: partita solida, rischiando solo sul gol annullato, in cui non sono mancate le occasioni anche su calci piazzati. Senza sbilanciare la squadra apporta dei cambi cercando freschezza e qualità, viene pienamente ripagato da Pierotti e Sansone.