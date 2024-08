Lecce, le pagelle di CM: Ramadani sinonimo di perfezione. Dorgu che follia! Gaspar impeccabile

Getty Images

: con un miracolo su Azzi nega ai sardi il gol del pareggio. Fondamentale anche su Luvumbo nel finale.leader della sua fascia, ottime sovrapposizioni e attentissimo in difesa.: insieme a Gaspar forma, soprattutto nella ripresa, una vera e propria diga difensiva.: trova un assist intelligente con una sponda perfetta di testa. Impeccabile in difesa.: esordio perfetto per l'ex Strasburgo. Corre e difende a tutto campo. Una vera e propria sorpresa.(dal 30' s.t: non corre grossi pericoli).: insieme al compagno di reparto comanda sul centrocampo ospite.

(dal 30' s.t: aiuta i compagni nel momento del bisogno. Pericoloso anche in fase d'attacco).: se sul dizionario cercate la parola mediano nella spiegazione troverete il suo nome. Perfezione.: corsa e qualità. Quest'oggi è mancato solamente il gol.(dal 30' s.t: porta a casa senza problemi i compiti richiesti da Gotti).: sempre pericoloso in fase di contropiede.(dal 11' s.t: soffre l'inferiorità numerica non riuscendo a mettere in mostra le sue qualità): lascia i suoi in 10, e in vantaggio, a pochi secondi dalla fine del primo tempo per una brutta entrata su Prati

: sbaglia un gol già fatto dopo 4 minuti ma è sua la zampata vincente.(dal 45' +4 s.t).: tre punti fondamentali in uno scontro diretto. Sistema nel migliore dei modi la squadra anche in inferiorità numerica.