: causa il rigore ma ipnotizza Okereke sul risultato di parità.: spinge tanto e crea superiorità sulla fascia e viene premiato ottenendo il penalty.: oggi qualche errore rispetto alle ultime uscite, errore di reparto con i compagni quando Okereke va indisturbato verso la porta, in altre circostanze è più presente.qualche imprecisione ma altrettanto presente nelle altre occasioni.deve occuparsi delle incursioni di Zanimacchia arginandolo il più possibile. Spinge in avanti ma concretizza meno.(dal 15’ s.t.: ci si aspettava più iniziativa ma l’ingresso a freddo non sortisce effetto.): manca il suo dinamismo e il centrocampo ne risente.(dal 25’ s.t.: qualche buon passaggio di prima, niente più. Ancora rimandato): perde il pallone che scotta nell’occasione del rigore ma da quel momento in poi giganteggia.costretto a dover fare legna nel suo reparto, nulla di più.(dal 25’ s.t.entra nel momento in cui il reparto non aveva più opzioni di passaggio, lui le porta insieme al dinamismo.): nel primo tempo è nel vivo del gioco e cerca di prendere l’iniziativa sino al rigore trasformato con freddezza. Cala nella ripresa, servito anche male.(dal 39' s.t.sv): riceve pochi palloni giocabili, quando accade è ben contrastato e fa quello che può(dal 1’s.t.: sbaglia qualche appoggio di troppo ma oggi i difensori avversari vanno a nozze con i palloni sporchi che arrivano dalle sue parti.): i suoi strappi sono sempre importanti ma pecca nella scelta finale, anche poco assistito.: dopo la sosta non si rivede la brillantezza delle precedenti uscite, cambia gli attaccanti ma nessuno dei due dà qualcosa in più. Anche il centrocampo (Hjulmand a parte) non lo aiuta per un’ora di partita e il solo Blin porta più qualità, Strefezza sempre decisivo ma è mancata maggiore pericolosità.