Lecce, le pagelle di CM: Touba e Baschirotto male sui gol, si salvano in pochissimi

Stefano Gennari

Lecce-Inter 0-4



Falcone 6: non può nulla sulle reti concesse in modo agevole dai suoi compagni, anzi limita il passivo in un paio di occasioni



Gendrey 5,5: si limita alla fase difensiva senza incidere



Baschirotto 5: tiene in gioco Lautaro sul primo gol, non chiude sul secondo



Touba 4,5: si perde Lautaro sul primo gol e fuori posizione anche sugli altri



(12' s.t. Gonzalez 5,5: porta poco al centrocampo, sovrastato da De Vrij sul corner)



Gallo 5,5: qualche sovrapposizione e un tiro con poca convinzione



Blin 6: uno dei pochi, se non l'unico, a salvarsi. Sulla sua testa l'occasione più pericolosa sullo 0-1 e ordinato con il pallone



Ramadani 5: non riesce a fare da filtro alla difesa, spesso fuori posizione quando l'Inter riparte a spazi aperti ma anche per colpe non sue



(34' s.t. Berisha sv)



Rafia 5,5: cerca di fare da raccordo tra centrocampo e attacco ma non riesce



(12' s.t. Kaba 5,5: qualche errore tecnico)



Almqvist 5,5: si impegna per creare qualcosa mettendosi in proprio, non sempre efficace



(32' s.t. Oudin sv)



Piccoli 6: premiati l'impegno e i tentativi di rendersi pericoloso, uno dei pochi a non mollare mai



Sansone 5,5: qualche spunto, nulla di più



(12' s.t. Banda 5,5: si costruisce un'occasione che sfiora il palo)





All. D’Aversa 4,5: idea ambiziosa quanto pericolosa quella di giocare il match a viso aperto in cui prevale la seconda visto che il pressing altissimo ha creato voragini al centrocampo spezzando la squadra in due costringendo Ramadani e Blin a correre su tutti i portatori dell'Inter. Nel primo tempo la squadra riesce a costruire qualche occasione ma i nerazzurri trovano ampi spazi quando ripartono e il secondo tempo ne è riprova. E' necessario lasciarsi alle spalle la pesantezza del passivo e riordinare le idee.