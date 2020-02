Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria dei salentini per 4-0 contro il Torino: "Credo che in questa stagione, come mole di gioco, qualità e occasioni, sia stata la vittoria più lampante. Abbiamo costruito bene dal basso, con qualità tecnica. Per fare determinate giocate serve quella, ed anche la personalità. Chi è arrivato si è inserito bene, sono ottimi ragazzi che si sono inseriti subito in un gruppo eccezionale. Oggi è stata la giornata perfetta, il miglior modo possibile per ottenere la prima vittoria interna".