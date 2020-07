Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale dei pugliesi: "Ci sono tante insidie, non scordiamoci che il Cagliari è stata la sorpresa del girone d'andata. Ha una rosa importante, dove Nainggolan è il top player ma ci sono anche Simeone, Joao Pedro, Nandez e Rog. Ci sarà da soffrire: noi li rispettiamo, ma abbiamo bisogno di punti".



SUL MOMENTO - "C'era bisogno di una scintilla, ma ora il fuoco va tenuto vivo. Le partite iniziano a essere meno, bisogna restare attaccati al risultato, i punti iniziano ad avere valore. La squadra può vincere".



SE E' STATO IL MIGLIOR LECCE - "Nella partita ci sono varie partite. E' normale che abbiamo avuto un po' di fortuna, con la Lazio per poco non abbiamo vanificato un bel primo tempo. La squadra ha le potenzialità per creare problemi a chiunque".