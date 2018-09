Fabio Liverani, allenatore del Lecce, parla dopo il ko con l'Ascoli. Queste le sue parole a DAZN: "Non voglio commentare l'episodio dubbio sul gol, forse paghiamo il fatto di essere una matricola ma non posso soffermarmi a questo e non posso concepire che un giocatore che fa una partita straordinaria come Meccariello si lasci tirare giù in quel modo. Nello stesso tempo chiederei più attenzione perché poi i punti pesano. Noi andiamo via con zero punti e c'è rammarico e rabbia che dovremo mettere nelle prossime partite. Noi dobbiamo salvarci. La squadra ha giocato bene, non si può concedere facilmente come hanno fatto loro lasciando un uomo calciare da solo nell'area piccola".