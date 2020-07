Fabio Liverani, allenatore del Lecce, parla alla vigilia del match con l’Udinese: “L'approccio con il Bologna è stato sbagliato. Ricaricare mentalmente ogni tre giorni è difficile. La squadra però ha ripreso a giocare e ha sfiorato il pari. Il rammarico è grande. Abbiamo poche speranze, ma ne avremmo avute di più perché nelle gare giocate abbiamo creato veramente tanto".



Liverani prosegue: "L'Udinese è salva, come anche il Bologna, ma non resto sorpreso delle loro prestazioni. Ma il calcio è questo, ed è meglio sia così. Non è più come 8-10 anni fa quando si smetteva di giocare. Il morale non è dei migliori, la squadra cercherà sempre di fare il massimo e questo mi rende orgoglioso. Poi il campo darà’ il suo verdetto. Il lockdown per noi è stato devastante, abbiamo sempre giocato in emergenza in attacco. Faremo il massimo, dobbiamo fare sei punti, non sarà facile, ma non vorremmo più avere rimpianti. Noi dobbiamo pensare alla nostra partita, siamo giovani e inesperti, non abbiamo saputo gestire alcune partite in cui potevi portare via un punto. E' stato un anno di apprendistato pagato a caro prezzo".