Il tecnico del Lecce Fabio Liverani commenta a Dazn la sconfitta in casa dell'Inter: "Loro hanno giocatori con qualità individuali che fanno la differenza. Dovevamo comunque provare a capire che calcio possiamo fare. Gli episodi ci hanno penalizzato nei momenti in cui provavamo a giocare, ma i quattro gol non ci cambiano. Dobbiamo fare 40 punti, ovunque li possiamo fare. Vado via con buone convinzioni, dobbiamo lavorare e lo sapevamo, a questi livelli le disattenzione si fa fatica a rimediarle. Credo che siamo però sulla strada giusta, è un anno diverso dagli ultimi due, dobbiamo calarci in un obiettivo che è la salvezza: possiamo anche arrivarci all'ultima giornata. Avevamo provato determinate situazioni tattiche, ma il passo di Asamoah e Candreva oggi è stato differente rispetto a Rispoli e Calderoni. E quindi abbiamo sofferto. Siamo in fase di rodaggio anche noi, con diversi giocatori nuovi. Ma ripeto: mi interessava vedere oggi soprattutto la mentalità in uno stadio come San Siro".