Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Non rosico per la squalifica, anche se di certo non mi piace non essere in campo. Accetto la squalifica che ho incassato dopo il match contro il Milan, ma non la condivido".



Sulle scelte di formazione: "Non cambia nulla il fatto che Ronaldo ci sia o meno, dobbiamo guardare a casa nostra. Falco? Devo fare delle scelte, considerando anche il fattore minutaggio. In avanti ho abbondanza e farò le mie considerazioni. Farias e Petriccione? Devo dire che da loro ho avuto belle risposte e mi auguro arrivino sempre tali segnali da chi subentra".