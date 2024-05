Lecce, Piccoli non ci sarà con l'Udinese: il motivo

34 minuti fa



Brutte notizie per il Lecce. L'attaccante Roberto Piccoli infatti è stato ammonito durante Cagliari-Lecce e, essendo diffidato, salterà il prossimo impegno dei pugliesi. E si tratterà di un'altra sfida molto delicata: quella contro l'Udinese di Cannavaro, in piena lotta per non retrocedere.