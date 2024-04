Lecce, stagione finita per Banda: si opera al ginocchio

Tegola per il, che perdeper il finale di stagione: si opera al ginocchio.Il classe 2001 si era infortunato durante la partita con il Milan, 31esima giornata di Serie A, e non era entrato nel turno successivo contro l'Empoli, ora arrivano aggiornamenti non positivi sulle sue condizioni.- Come reso noto dal Lecce infatti, Banda è costretto a operarsi al ginocchio per una gonalgia destra da rotula alta.- L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda verrà sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio, a causa di una gonalgia destra da rotula alta.

- Sono ancora da determinarsi i tempi di recupero, ma a sei giornate dalla fine è da escludere che Banda possa tornare a disposizione di Luca Gotti per il finale di campionato.- Nella Serie A 2023/24 con il Lecce Banda ha collezionato 21 presenze realizzando 2 gol e 4 assist.- Il Lecce e Gotti perdono un giocatore fondamentale per la manovra offensiva e contro ilsarà mini emergenza in attacco, considerata anche l'assenza per squalifica di. Si va verso l'avanzamento dicome esterno alto fino al termine della stagione.