Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato delle decisioni del Consiglio Federale a Gianlucadimarzio.com: "Non c’è chi vince o chi perde, dal comunicato esce protagonista il campo. Spero che tutte le squadre facciano il possibile per portare a termine il campionato. Il protocollo va rispettato e, se tutti si comportano bene, la Serie A finirà con il suo format originale. Sarà un campionato senza pubblico, vedremo strada facendo cosa si potrà fare. E si giocheranno partite ogni 3 giorni, con un maggiore rischio di infortuni. Tutte le altre opzioni come playoff, playout o algoritmo vanno previste, ma spero rimangano solamente ipotesi teoriche. Contratti in scadenza al 30 giugno? Domani è previsto un incontro tra le società di A, ma non possiamo fare da soli. La durata dei contratti ha bisogno di un provvedimento dall’alto. Già ora è tardi, tra poco si riparte e c’è ancora questa incertezza su prestiti o fine contratti. È una questione importante, serve un atto di diritto. L’iniziativa migliore sarebbe prolungare il tutto fino a fine stagione, poi per l’anno successivo i giocatori potrebbero percepire il loro stipendio (nei club di appartenenza) concentrato per esempio in 10 mesi. Non può esserci solo una libera contrattazione tra club, sono cose importanti e le squadre devono pensare anche ad altro in questa situazione. Ipotesi blocco retrocessioni? Sono convinto che, nel caso di stop anticipato, in assenza di playoff la Serie B non possa fare 3 promozioni ma 2. E anche 2 retrocessioni. Quest’ultime, se fatte quando aritmeticamente maturate, sarebbero una tutela del principio. Qualcuno parla di grave danno al Benevento in caso di stop alle retrocessioni, ci hanno anche definito 'prestigiatori' (in riferimento alle parole del presidente del Benevento Vigorito, ndr). È uguale a ciò che poteva subire il Lecce, a 12 gare dalla fine, in favore di una terza squadra di B che sul campo non si è guadagnata niente. Il merito sportivo è la cosa migliore in questi casi. Stop Serie A tra qualche giornata? Il Lecce ha tutti gli scontri diretti nelle ultime 9 partite, uno stop improvviso avrebbe un peso enorme. Oggi però ne usciamo più garantiti, abbiamo sempre voluto giocare. Abbiamo rispettato le regole, pagato gli stipendi e trovato accordi con i giocatori per i premi salvezza. Lezioni di morale non le accetto. Sadio senza tifosi? i parla poco della gente, invece i tifosi sono una parte fondamentale. Con i discorsi su algoritmi e via dicendo stiamo perdendo per strada la loro passione, dobbiamo fare uno sforzo per recuperarla. E per farlo dobbiamo cercare di riportare la gente allo stadio. Spero che se la curva dei contagi scenderà ancora si possa tornare pian piano sugli spalti. I nostri tifosi non sono surrogabili, né con finti audio né con dei cartonati. Dobbiamo sentire il peso di questa mancanza, che non si può sostituire con altri strumenti. In Lega non si parla solo di soldi o tv, c’è anche un lato umano. Liverani? È una certezza per il futuro. Ha un contratto che potrebbe anche essere prolungato e c’è affinità tra lui e il club. Fa parte della famiglia, se il nostro Direttore Sportivo lo ritiene parte integrante per il futuro, si potrà prolungare il rapporto. È un allenatore che ha grandi qualità sia in campo che fuori, e ha un gruppo di giocatori che lo seguono completamente. Si è anche presentato bene fisicamente dopo il lockdown, ha grande professionalità. Falsare i dati sui tamponi? Non voglio nemmeno pensare che qualcuno lo faccia. Concordo con Gravina che se qualcuno non dovesse rispettare le regole debba avere punizioni esemplari. Dove mi vedo il 3 agosto dopo Lecce-Parma? La speranza è di poter fare vacanza in questo mare meraviglioso, naturalmente sponda Serie A".