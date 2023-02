Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Cremonese in campionato: “Vorrei ringraziare i tanti tifosi presenti, venuti a Cremona dal Nord Italia e da tutta Europa. Vorrei in particolare dedicare la vittoria, insieme a tutta la squadra, ai tanti tifosi a cui non è stato consentito di vivere questo pomeriggio di gioia. La Serie A è un patrimonio del Salento e dei salentini ed è un peccato che tifosi che si erano già organizzati per questa trasferta, affrontando anche i relativi costi, non abbiano potuto esultare insieme a noi. La vittoria è dedicata a loro”.