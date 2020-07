Intervistato da Tr News Talk, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato anche del futuro di Fabio Liverani: "​Ogni discorso al momento è prematuro, per me è impensabile parlare pubblicamente di futuro. Ovviamente una società programma tenendo conto di tutte le ipotesi, ma non è il momento di parlarne. Liverani ci ha dato tanto, dico solo una cosa che vale per lui e per chiunque altro: chi sta nel Lecce ci sta perché onorato di starci, non perché fa un favore a qualcuno. Se ci sono gli stimoli si resta in questa squadra, se gli stimoli mancano allora meglio che va".