Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto a 'La politica nel pallone', trasmissione radiofonica della Rai, e ha parlato anche dei gioielli di mercato dei salentini, a partire da Morten Hjulmand: "E’ un orgoglio avere un capitano che è quasi del 2000. Abbiamo ricevuto offerte importanti per lui, anche dalla Premier League. Abbiamo avuto la forza di dire di no a un’offerta da 13 milioni".



STREFEZZA - "Strefezza lo abbiamo pagato circa 500mila euro un paio di anni fa, la mia idea è di tenerlo e fare in modo che continui a fare bene qui. Se ora vale per 10? No, è un po’ poco per 10...".



UMTITI - "Molti pensavano a un’operazione di marketing quando lo abbiamo preso, ma volevamo ricostruire la fiducia in un campione del mondo che aveva solo bisogno di normalità".



BASCHIROTTO E CASSANDRO - "Il Lecce comunque cerca di cogliere le opportunità all’estero ma è anche molto attento alla Serie B, che è un serbatoio di giovani talenti italiani che meritano l’opportunità di misurarsi nella massima categoria italiana come Baschirotto, che sta facendo benissimo, o da ultimo Cassandro che abbiamo preso dal Cittadella e su cui puntiamo in maniera decisa".