Dopo la sconfitta interna con l'Udinese, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani parla a Sky Sport: "Non sono bravo a nascondere il mio umore, la sconfitta di oggi è una brutta botta. Abbiamo parlato, c'è voglia di ripartire e fare il massimo. Il gruppo va aiutato anche numericamente, questi ragazzi hanno tirato la carretta fino ad oggi, facendo un grande lavoro. Deiola dal Cagliari? Stiamo trattando e contiamo di chiudere questa settimana. Djidji e Saponara? Sono possibilità, ma non le uniche. La società è pronta a fare uno sforzo per provare ad accontentare le richieste dell'allenatore, dobbiamo intervenire il prima possibile sul mercato per dare a Liverani un organico ancor più completo".