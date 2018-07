Irrompe il Lecce sul mercato e lo fa pizzando due acquisti importanti. Presi il portiere Vigorito (tra i protagonisti della promozione in Serie A del Frosinone) e il difensore centrale Lucioni (Benevento): ora il club giallorosso cerca un altro difensore, nel mirino ci sono Pellizzer (Entella) e Meccariello (Brescia), e punta a un colpo in avanti, con Ceravolo (Parma) sogno (proibito?) e Lamantia (Entella) decisamente più percorribile come pista. Sempre vivo anche l’interesse per il terzino Fiamozzi (Genoa, era al Pescara).



Ufficiale l’arrivo del centrale Bogdan (Catania) al Livorno che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è vicino all’attaccante Giannetti (Cagliari). La Cremonese cede il portiere Ujkani in Turchia al Rizespor. Duello Brescia-Carpi per il difensore Valjent (Chievo). Il terzino Ghiringhelli (Reggiana) invece va verso il Cittadella.



Triennale da 700mila euro netti a stagione per l’attaccante Di Carmine (Perugia) con il Verona che continua il testa a testa con il Palermo per arrivare a Puscas (Inter, era a Novara). Da una operazione conclusa a una sfumata: il Venezia aveva definito la cessione di Facchin al Pisa in cambio di Petkovic, ma il serbo ha rifiutato il club lagunare (dove avrebbe fatto il terzo portiere). L’Ascoli è invece all’assalto di Vacca: ieri l’incontro tra il d.s. Tesoro e il regista del Parma.



Due giovani talenti per il Pescara: in arrivo il centrocampista Tascone (Genoa) e il centravanti Scamacca (Sassuolo). Vogliacco (Juventus) si avvicina al Perugia che aspetta il via libera dell’Atalanta per l’attaccante Vido (era al Cittadella). La Salernitana ci prova per il difensore Anderson (ex Bari) in sinergia con la Lazio e sfida l’Ascoli nella corsa a Kone (Frosinone). Il Foggia stringe per Mammarella (Pro Vercelli). Tentativo del Cosenza per la punta Nenè (Bari). Rilancio del Crotone per Asencio (Genoa, era all’Avellino). Dopo Haas (Atalanta) il Palermo è ai dettagli per il ritorno (questa volta a titolo definitivo) di Dawidowicz (Benfica).