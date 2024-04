Lecce, Trinchera: 'Lottiamo contro i mulini a vento, ma siamo a un passo dall'obiettivo. Primi in rapporto...'

19 minuti fa



"Siamo molto orgogliosi di essere primi in classifica se valutiamo il rapporto tra monte ingaggi e punti ottenuti. A volte lottiamo contro i mulini al vento, eppure siamo ad un passo dal raggiungimento di un risultato straordinario. E' giusto essere orgogliosi e combattere fino alla fine per garantirci un'altra stagione in massima serie". Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del Lecce, Trinchera, rilasciate a DAZN.