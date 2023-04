Allan, Zielinski, Quagliarella e Duvan Zapata, giusto per citarne qualcuno. La storia degli affari di mercato tra Udinese e Napoli negli ultimi anni ha fatto registrare tanti capitoli, tante operazioni tra i due club, soprattutto con giocatori che dal Friuli si sono trasferiti in Campania. E presto potrebbe aggiungersene uno nuovo, uno che riguarda un giocatore dell'Udinese di oggi, pronto a diventarlo del Napoli di domani: Norberto Bercique Gomes Betuncal. Più semplicemente, Beto.



TRA OSI E RICHIESTA - Da oltre un anno, gli scout azzurri stanno seguendo le prestazioni dell'attaccante portoghese, che per caratteristiche fisiche e tecniche è considerato un potenziale affare per il futuro. La richiesta dell'Udinese è di circa 25 milioni di euro, una cifra considerata al momento alta dal Napoli, ma su cui Giuntoli è pronto a trattare. Soprattutto se, nelle casse del Napoli, dovessero entrare gli oltre 100 milioni di euro di valutazione di Victor Osimhen. L'idea non è di sostituire Osimhen con Beto, sarebbe impossibile. Ma, se arrivasse la cifra richiesta per il nigeriano, mettere a disposizione di Luciano Spalletti diversi attaccanti pronti a fare al caso dell'allenatore toscano. Tra questi, anche Beto, richiesto negli ultimi mesi da diversi club di Premier League, tra cui l'Everton, e osservato in passato anche dal Milan. Sondaggi e primi approcci vivi tra Napoli e Udinese: l'affare Beto è pronto a scaldarsi.