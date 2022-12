Antonino Gallo rinnova fino al 2026 con opzione per la s.s. 26/27



L'U.S.Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2024, con l'esterno difensivo Antonino Gallo, fino al 30 giugno 2026 opzione per la stagione sportiva 2026/27. pic.twitter.com/hdstVvazg5