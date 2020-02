Tanti indisponibili in casa Lecce in vista della Roma. Questo il report ufficiale del club verso il prossimo match: "Nel pomeriggio la squadra si è ritrovata, agli ordini del tecnico Liverani, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA per la ripresa degli allenamenti e per iniziare la preparazione del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 18 in casa della Roma. Assente in permesso, oltre a Farias, anche Lapadula. A riposo Falco per un problema muscolare al retto fermorale della coscia sinistra, accusato nella gara disputata sabato scorso al Via del Mare contro la SPAL e che, lo ha costretto ad uscire aticipatamente dal terreno di gioco. Babacar, Meccariello, Rispoli e Saponara hanno lavorato in differenziato. Domani allenamento, a porte chiuse, al mattino all'Acaya Golf Resort & SPA".