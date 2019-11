Lecce in campo in vista del match contro il Cagliari. Questo il report ufficiale diramato dal club: "Nella settimana in cui il campionato osserva la sosta per gli impegni delle Nazionali, i giallorossi hanno ripreso la preparazione questo pomeriggio al Via del Mare. Assenti i nazionali Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera. Assente Falco, che si sta sottoponendo a delle cure a causa di un risentimento al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Dumancic, Farias e Tabanelli hanno proseguito nel programma di lavoro personalizzato. Domani doppia seduta d'allenamento, a porte chiuse, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA".